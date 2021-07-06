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https://1prime.ru/News/20210706/834119199.html
На Камчатке пропал с радаров пассажирский самолет
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На борту самолета Ан-26, с которым пропала связь на Камчатке, находилось 27 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в МЧС заявили, что самолёт,... ПРАЙМ, 06.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. На борту самолета Ан-26, с которым пропала связь на Камчатке, находилось 27 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в МЧС заявили, что самолёт, вылетевший в поселок Палана на Камчатке, не выходит на связь.
"На борту самолета Ан-26 находятся шесть членов экипажа и 21 пассажир, один ребенок. На поиски приводится в готовность вертолет и спасатели МЧС России, а также координационный центр поиска и спасения", — сказал представитель экстренных служб.