МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. На борту самолета Ан-26, с которым пропала связь на Камчатке, находилось 27 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее в МЧС заявили, что самолёт, вылетевший в поселок Палана на Камчатке, не выходит на связь.

"На борту самолета Ан-26 находятся шесть членов экипажа и 21 пассажир, один ребенок. На поиски приводится в готовность вертолет и спасатели МЧС России, а также координационный центр поиска и спасения", — сказал представитель экстренных служб.