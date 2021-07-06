МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В настоящее время для всех крупных стран Арктика является одним из самых интересных регионов. Банки фиксируют рост кибератак на свои системы

Как пишет РИА Новости, короткий морской путь из Азии в Европу, а также природные ресурсы региона и научные исследования — все это сулит таяние арктических льдов.

Сейчас сотрудничество государств в этом регионе носит мирный характер, но все чаще звучат реплики о неминуемом соперничестве, ведь интересы заинтересованных сторон, в том числе, России и Китая, не всегда совпадают.

О том, готовы ли страны взаимодействовать в Арктике, и в чем принципиально расходятся интересы Москвы и Пекина в этом регионе — пишут РИА Новости.

"Сегодня Арктика — одна из самых обсуждаемых тем в мировой политике. Иллюстрация того — прошедший недавно российско-американский саммит в Женеве. Джо Байден и Владимир Путин, судя по заявлениям, сделанным на пресс-конференции, уделили немало времени обсуждению сотрудничества в регионе", — пишет издание.

Сейчас Арктика является предметом для диалога. При этом интересы как арктических, так и неарктических стран в регионе пересекаются, но не сталкиваются.

Общаются заинтересованные стороны в рамках Арктического совета, где обсуждают и заключают различные соглашения:

о сотрудничестве в поисково-спасательных работах,



реагировании на экологические кризисы,



научных исследованиях.



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Но и разногласий немало. Так, в 2019 году по итогам заседания участники не смогли принять итоговую декларацию. Разошлись во мнениях по вопросу изменения климата.

Находящиеся на тот момент под руководством Дональда Трампа Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы исключить экологический пункт из документа. Тогда же бывший госсекретарь Майк Помпео резко раскритиковал в своей речи Москву и Пекин, которые якобы проводят экспансионистскую политику в Арктике.

Действия России в Арктике Вашингтон счел угрожающими нацбезопасности. А с недавних пор зловредными Штаты называют и попытки КНР упрочить там позиции. "Как бы то ни было, позиции Москвы и Пекина по развитию Арктики тоже совпадают далеко не во всем". — пишет издание.

АЙСБЕРГ ПРЕТКНОВЕНИЯ

За последние десятки лет Россия активно развивает северные территории. Здесь добывают углеводороды, драгоценные металлы, строят военные объекты, вылавливают рыбу. Арктическая зона стала важной ресурсной базой, хотя здесь проживает только 2,5 миллиона человек, на регион приходится до 15% ВВП страны.

Помимо этого, на Северном морском пути расположены самые выгодные для перевозок трассы. "Так, по СМП из порта Йокогама в Роттердам груз придет за 20 суток и преодолеет 7,3 тысячи морских мил. В то же время, через Индийский океан и Суэцкий канал контейнеровозы идут почти в полтора раза дольше", — пишет издание.

С каждым годом объем грузоперевозок через Арктику растет.

АЗИАТСКИЙ ИНТЕРЕС

Китай Арктика привлекла относительно недавно. Исследованиями региона Пекин начал заниматься в конце 1990-х годов, а к 2017 году направил 8 научных экспедиций в Северный Ледовитый океан. Через год выпустили "Белую книгу" по Арктике, где Поднебесная называет себя приарктическим государством.

"Таяние льдов может создать новые условия для исследования и развития Арктики, предоставить возможности для коммерческого использования новых морских путей и разработки природных ресурсов региона", — отмечали в документе.

"Климатические изменения влияют и на Китай, и использование арктических ресурсов и морских путей непосредственно отражается на экономике, энергетике, промышленности и многих других сферах КНР. Поэтому Пекин тоже имеет право на участие в развитии и управлении регионом. Со своей стороны, Китай предлагает сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс — один путь", создание "Арктического шелкового пути" для экономического и социального развития Арктики", — пишет РИА Новости.

Пекин нацелен на создание тесного сотрудничества в Арктике с разными странами. В частности, Китай инвестирует инфраструктурные проекты в Исландии и Гренландии. Но пока еще самым близким из арктических товарищей для Китая остается Россия. В первую очередь — в качестве важного источника энергоресурсов. Второй пункт — возможность освоить более короткий, а значит, и более дешевый, торговый путь в Европу.

"Для Китая как для одной из крупнейших экономик мира и важного игрока на мировой арене важно присутствие во всех уголках мира, указывают эксперты. Как у члена Совета безопасности ООН, в котором представлены ведущие государства, на КНР также лежит ответственность за мировое развитие, в том числе, в удаленных от китайских границ регионах. Главным образом, мнение Пекина по вопросу развития Арктики сводится к тому, что регион — достояние всего человечества, и в нем должен действовать принцип свободы судоходства", — отмечает издание.