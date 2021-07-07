МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Отток иностранной валюты с депозитов россиян в Сбербанке в июне ускорился в 2,3 раза по сравнению с маем и составил 509,7 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе отчетности банка по РСБУ.

Одновременно увеличился и приток валюты на текущие счета клиентов Сбербанка: за прошлый месяц они пополнились на 422,7 миллиона долларов против 391 миллиона долларов месяцем ранее.

В результате россияне в июне хранили на валютных депозитах Сбербанка 23,45 миллиарда долларов, на текущих счетах — 9,46 миллиарда долларов. Титов считает, что России нужна модель "капитализма для всех"

Кроме того, с депозитов в рублях клиенты банка в июне забрали 33,1 миллиарда рублей, в результате чего их объем сократился до 7,96 триллиона рублей. Текущие счета в рублях в то же время увеличились за месяц на 69 миллиардов рублей — до 4 триллионов рублей.

Ранее в среду банк сообщил, что средства физлиц в первом полугодии текущего года выросли на 1,6% и на 1 июля составили 15,966 триллиона рублей.