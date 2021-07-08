МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основатель военной компании Blackwater Эрик Принс предлагал Украине обширные сделки в обороне. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на многочисленные источники и документы. В США назвали слабые места украинской армии

"Одно из предложений было создать новую частную военную компанию, которая стала бы набирать военных из числа ветеранов продолжающейся войны на востоке Украины. Другая сделка должна была создать новую фабрику по производству боеприпасов на Украине, а третья должна была консолидировать ведущие авиационные и аэрокосмические фирмы Украины в консорциум, который должен был конкурировать с фирмами вроде Boeing и Airbus", — пишет журнал.

По его данным, Принс воспринимался как лицо, близкое к президенту Дональду Трампу, который назначил сестру Принса Бетси Девос министром образования США. При этом у украинских властей вызывало подозрение то обстоятельство, что Принс в своих сделках опирался на политиков Андрея Деркача и Андрея Артеменко, против которых ведется уголовное расследование в США и которых подозревали к опровергаемому Москвой "российскому вмешательству" в выборы в США.

Планы Принса не осуществились в основном потому, что Трамп не был переизбран на второй срок, пишет журнал.

Принс основал и руководил частной военной компанией Blackwater (сейчас называется Academi) до ее продажи в 2010 году. Компания известна участием в боевых действиях в разных странах мира и резней мирных жителей в Ираке, за которую четверо ее сотрудников были осуждены на сроки вплоть до пожизненного. С одного из них приговор был снят, а еще троих помиловал тогдашний президент Трамп.