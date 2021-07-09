МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Компании Pfizer и BioNTech планируют в ближайшие недели предоставить регуляторам США и Евросоюза данные о бустерной дозе своей вакцины против COVID-19.

"Мы получили обнадеживающую информацию о продолжающемся испытании бустерной (третьей) дозы действующей вакцины BNT162b2… Мы планируем в ближайшие недели предоставить эти данные в американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA)", — говорится в совместном заявлении. Врач рассказал, можно ли вакцинироваться в жару

Как отмечается, предварительная информация показывает, что бустерная доза в случае ее применения через шесть месяцев после второй дозы вызывает иммунный ответ с титрами антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух доз. Эти показатели касаются "дикого" вируса и его штамма "бета".

По мнению компаний, бустерная доза имеет потенциал сохранять высокий уровень эффективности против всех вариантов коронавируса, включая "дельту". Тем не менее производители разрабатывают модернизированную версию вакцины против этого штамма. Первая партия этого препарата уже готова, начало клинических испытаний ожидается в августе.

Двухкомпонентная вакцина Pfizer-BioNTech получила разрешение на использование в чрезвычайной ситуации в США и ЕС в декабре 2020 года.