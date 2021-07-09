МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Предполагаемые исполнители убийства президента Гаити Жовенеля Моиза являются отставными колумбийскими военными, сообщил министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте. СМИ: президент Гаити убит при нападении на его резиденцию

"В связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза сегодня Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления. Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии", — сказал министр в обращении, опубликованном в его блоге в Twitter.

По словам чиновника, правительство Колумбии распорядилось, чтобы полиция и армия немедленно оказали содействие расследованию.

Правоохранители Гаити ранее сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным шефа полиции, задержаны 17 участников преступной группы.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента.