МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Параллельно с масштабной вакцинацией от COVID в России началась ревакцинация тех, кто привился более полугода назад. Решение о старте этой кампании приняли специалисты из-за отсутствия четкого понимания, насколько хорошо эти люди защищены от новых штаммов вируса. О том, чем вызвана необходимость повторной вакцинации от коронавирусной инфекции, а также когда и как ее лучше делать, рассказал Sputnik со ссылкой на комментарий заведующего лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаила Костинова.

Он отметил, что все зависит здесь от того, как человек перенес первую вакцинацию. У медиков есть средства, чтобы нивелировать неприятные последствия, если они были, сказал Костинов. Попова назвала процент людей, повторно заболевающих COVID

"Как человек перенес первую вакцинацию, он должен рассказать врачу, который будет делать ревакцинацию. С учетом этого врач будет давать специальные рекомендации. Здесь может вакцинный препарат меняться. Если на один препарат были необычные реакции, то его могут поменять. Есть стратегии на случай, если был какой-то дискомфорт, если формировалась местная реакция, если возникала температура и так далее. Каждый врач знает подходы, как сглаживать все эти явления после ревакцинации", — объяснил он.

По словам Костинова, инфекция постоянно мутирует, и специалисты на данный момент не готовы ответить на вопрос, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов COV ID-19.

"Вот это остается загадкой. Поэтому и было принято решение и вирусологами, и иммунологами, и эпидемиологами, и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины", — пояснил он.