Раскрыты особенности повторной вакцинации от коронавируса
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Параллельно с масштабной вакцинацией от COVID в России началась ревакцинация тех, кто привился более полугода назад. Решение о старте этой кампании приняли специалисты из-за отсутствия четкого понимания, насколько хорошо эти люди защищены от новых штаммов вируса. О том, чем вызвана необходимость повторной вакцинации от коронавирусной инфекции, а также когда и как ее лучше делать, рассказал Sputnik со ссылкой на комментарий заведующего лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаила Костинова.
Он отметил, что все зависит здесь от того, как человек перенес первую вакцинацию. У медиков есть средства, чтобы нивелировать неприятные последствия, если они были, сказал Костинов.
"Как человек перенес первую вакцинацию, он должен рассказать врачу, который будет делать ревакцинацию. С учетом этого врач будет давать специальные рекомендации. Здесь может вакцинный препарат меняться. Если на один препарат были необычные реакции, то его могут поменять. Есть стратегии на случай, если был какой-то дискомфорт, если формировалась местная реакция, если возникала температура и так далее. Каждый врач знает подходы, как сглаживать все эти явления после ревакцинации", — объяснил он.
По словам Костинова, инфекция постоянно мутирует, и специалисты на данный момент не готовы ответить на вопрос, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов COV ID-19.
"Вот это остается загадкой. Поэтому и было принято решение и вирусологами, и иммунологами, и эпидемиологами, и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины", — пояснил он.
https://1prime.ru/News/20210709/834151575.html