МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Доля безналичных трат россиян в апреле-июне текущего года снизилась впервые со второго квартала 2019 года — на 1,4 процентного пункта, до 58%, следует из исследования аналитического портала "СберИндекс" и оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

"По итогам второго квартала 2021 года доля безналичных операций составила 58% от всех расходов россиян на товары и услуги. Это несколько ниже уровней начала года (59,4%)", — сказано в исследовании. Последний раз снижение доли безналичных трат отмечалось во втором квартале 2019 года — тогда она уменьшилась до 48% с 49,4% в первом квартале.

При этом с поправкой на сезонность доля безналичных платежей в первом квартале соответствует максимальным историческим значениям. "Зона роста смещается, во-первых, в традиционно самые наличные регионы, включая Северный Кавказ, а, во-вторых, в товарные категории, которые до этого сильно отставали: магазины у дома. Но самый большой прирост дал сектор общественного питания, один из лидеров по доле безнала", — пояснили специалисты.

Так, впервые за историю наблюдений в список лидеров по росту доли безналичного оборота попали Республика Северная Осетия-Алания (увеличение на 6,3 процентного пункта) и Кабардино-Балкарская Республика (увеличение на 6,1 процентного пункта), в рейтинг городов с наиболее быстрым ростом впервые вошел Владикавказ (рост на 7,3 процентного пункта). Wildberries запустил продажи блюд из ресторанов Москвы

Доля безналичного оборота в магазинах у дома по итогам второго квартала уверенно превысила 50%, причем практически весь прирост – это онлайн-сегмент, а не просто изменение способа оплаты на кассе, указали эксперты.

В целом россияне переключаются на заказы онлайн, подчеркивают специалисты. По их данным, доля онлайна уже превысила 10% совокупного оборота торговли. По их словам, консервативные розничные сети, кафе и рестораны все больше начинают зависеть от наличия сервиса доставки.