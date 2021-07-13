МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В проекте паспорта федерального проекта "Инфраструктура беспилотных и подключенных транспортных средств" Министерства транспорта России предложено выделить 348 миллиардов внебюджетных средств и 490 миллиардов рублей из бюджета на развитие беспилотного транспорта, сообщили "Известия".
Федеральный проект, разработанный в ведомстве, включает в себя пять блоков.
Первый блок.
Первый раздел — "Создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного автомобильного транспорта". Минтранс предлагает внедрить ряд инноваций на таких федеральных дорогах, как:
- Москва–Санкт-Петербург
- ЦКАД
- М12
Второй блок.
Второй раздел — "Создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного железнодорожного транспорта".
План по налаживанию движения поездов без участия машиниста на Московском центральном кольце и полигонах транспортного коридора Запад–Восток потребует затрат в размере 94 миллиардов рублей.
Третий блок.
Третий раздел — инфраструктура для авиационного транспорта.
Разворачивание систем информационного обеспечения полетов беспилотных воздушных судов будет стоить более 5 миллиардов рублей.
Четвертый блок.
Четвертый раздел — создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного водного транспорта и роботизации портов.
Введение в эксплуатацию цифровых платформ администрации внутренних водных путей потребует 1 миллиарда рублей.
Пятый блок.
Пятый раздел — создание нормативно-правовой базы.
Этот участок проекта потребует затрат в размере 1, 2 миллиарда рублей.
"Стоит отметить, что в качестве приоритетной модели реализации инициатив, связанных с развитием беспилотных транспортных средств, рассматривается государственно-частное партнерство. При этом предполагается, что объемы финансовых вложений со стороны государства будут не меньше, чем объемы привлекаемых внебюджетных средств", — отметили в ведомстве.
https://1prime.ru/News/20210713/834181201.html