МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В проекте паспорта федерального проекта "Инфраструктура беспилотных и подключенных транспортных средств" Министерства транспорта России предложено выделить 348 миллиардов внебюджетных средств и 490 миллиардов рублей из бюджета на развитие беспилотного транспорта, сообщили "Известия". Акции Virgin Galactic дешевеют на 13% после сообщений о новом размещении

Федеральный проект, разработанный в ведомстве, включает в себя пять блоков.

Первый блок.

Первый раздел — "Создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного автомобильного транспорта". Минтранс предлагает внедрить ряд инноваций на таких федеральных дорогах, как:

Москва–Санкт-Петербург

ЦКАД

М12

Создание цифровых двойников, необходимых для запуска беспилотников оценивается в 379 миллиардов рублей, рассказало издание.

Украина обсудила с Турцией соглашение о свободной торговле Строительство сети зарядных и заправочных станций для автомобилей будет стоить более 155 миллиардов рублей.





Второй блок.

Второй раздел — "Создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного железнодорожного транспорта".

План по налаживанию движения поездов без участия машиниста на Московском центральном кольце и полигонах транспортного коридора Запад–Восток потребует затрат в размере 94 миллиардов рублей.

Готовность 26 приоритетных железнодорожных станций и 120 грузовых к движению тяглового подвижного состава без участия машиниста обойдется в 46 миллиардов рублей.





Третий блок.

Третий раздел — инфраструктура для авиационного транспорта.

Разворачивание систем информационного обеспечения полетов беспилотных воздушных судов будет стоить более 5 миллиардов рублей. Профицит торгового баланса в мае вырос в 2,7 раза

Четвертый блок.

Четвертый раздел — создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного водного транспорта и роботизации портов.

Введение в эксплуатацию цифровых платформ администрации внутренних водных путей потребует 1 миллиарда рублей. В Госдуме рассказали об ответе России на продление санкций ЕС

Пятый блок.

Пятый раздел — создание нормативно-правовой базы.

Этот участок проекта потребует затрат в размере 1, 2 миллиарда рублей.

"Стоит отметить, что в качестве приоритетной модели реализации инициатив, связанных с развитием беспилотных транспортных средств, рассматривается государственно-частное партнерство. При этом предполагается, что объемы финансовых вложений со стороны государства будут не меньше, чем объемы привлекаемых внебюджетных средств", — отметили в ведомстве.