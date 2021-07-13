МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Число кибератак с использованием фальшивых аккаунтов в социальных сетях во всем мире увеличилось за первый квартал на 43% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, говорится в отчете компании-разработчика антивирусного программного обеспечения (ПО) McAfee, который есть в распоряжении РИА Новости. "Пузырь лопнул". Что подешевеет к концу лета

"Число новых атак с использованием фальшивых аккаунтов в социальных сетях увеличилось на 43% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года", — говорится в сообщении.

"Кроме того, число таргетированных атак выросло на 28%. Отмечено значительное снижение по следующим векторам: уязвимости (минус 153%), захват учетной записи (минус 98%) и вредоносный скрипт (минус 79%)", — сказано в релизе.

В первом квартале текущего года объем вредоносного ПО, которое отслеживали эксперты компании, вырос на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В среднем по миру специалисты фиксировали за этот период 688 угроз в минуту.

Как отмечает компания, уровень обнаружения угроз среди клиентов компании в России был самым высоким среди 20 стран – вредоносное ПО было выявлено в 13,38% из 55 миллиардов запросов. Лидером по количеству запросов о проверке на наличие угроз стали США – клиенты из этой страны направили экспертам 775 миллиардов запросов.