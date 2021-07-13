МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Большинство россиян оценивает справедливую стоимость земельного участка в своем регионе до 60 тысяч рублей, при этом почти каждый десятый россиянин выступает за бесплатную раздачу земли, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Власти утвердили правила "детских" выплат к началу учебного года

"Отвечая на вопрос, какая стоимость земельного участка под индивидуальное жилищное строительство для покупки является справедливой для вашего региона (при условии наличия подъезда и к участку и электричества), 8% выступили за бесплатную раздачу земли", — выяснили эксперты.

По мнению 7% опрошенных, справедливая цена — до 15 тысяч рублей за сотку. Около 11% респондентов считают справедливой ценой 15-30 тысяч рублей за сотку, столько же — 30- 60 тысяч рублей.

Еще 9% граждан готовы заплатить 60-120 тысяч рублей за сотку, 6% россиян — 120-240 тысяч и 4% — более 240 тысяч рублей. При этом почти половина респондентов (49%) затруднилась назвать такую цену. США снизили прогноз по урожаю пшеницы в России

Стоимость земельного участка является основным критерием для выбора места под загородное жилье у половины россиян (53%), хотя главным фактором большинство граждан называют расстояние от города (67%). Путин заявил, что на Украине идет поглощение остатков экономики страны

Также в числе решающих критериев при выборе участка опрошенные считают наличие инженерных коммуникаций (66%), наличие леса, реки или озера (60%) и юридическую чистоту участка (49%). Почти каждый третий россиянин (31%) ориентируется на размер и рельеф участка. Только для 10% важно наличие строительной организации, готовой на месте построить дом.

Банк проводил исследование 5-9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.