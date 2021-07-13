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Товарооборот России и Китая в первом полугодии вырос на 28,2%
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Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых шести месяцев 2021 года вырос на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 63,075 миллиарда долларов,... ПРАЙМ, 13.07.2021
китай, товарооборот, россия, мировая экономика, экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 13 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых шести месяцев 2021 года вырос на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 63,075 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 38,4% в годовом выражении и составил 28,94 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 20,6%, составив 34,29 миллиарда долларов.
Отдельно в июне товарооборот России и Китая составил 12,26 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 6,028 миллиарда долларов, импорт из России в КНР — 6,235 миллиарда.
По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.