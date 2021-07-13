Биржи США снижаются на данных об ускорении инфляции
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник снижаются на данных об ускорении инфляции в стране в июне, инвесторы также следят за началом сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,09% — до 34965,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,12% — до 14714,8 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,15% — до 4378,2 пункта.
Трейдеры во вторник обращают внимание на данные министерства труда США о том, что годовая инфляция в стране в июне неожиданно ускорилась до рекордных с августа 2008 года 5,4%, хотя ожидалось замедление до 4,9%. По итогам мая годовая инфляция в США составляла 5%. Месячная инфляция в июне составила 0,9% после 0,6% в мае при прогнозе в 0,5%.
Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США неоднократно заявляла, что временное ускорение инфляции является ожидаемым.
Трейдеры также обращают внимание на результаты финотчетности компаний. Так, бумаги PepsiCo дорожают на 1,8%, прибыль и выручка компании выросли во втором квартале сильнее ожиданий рынков. Бумаги JPMorgan Chase и Goldman Sachs при этом дешевеют на 1,3% и 0,7% соответственно, хотя показатели прибыли и выручки банков также превзошли прогнозы.
В среду ожидается выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед комитетом по финансовым услугам, а на четверг запланировано выступление перед банковским комитетом. Трейдеры надеются получить от Пауэлла дополнительные подсказки по планам регулятора касательно монетарной политики и мер поддержки.
https://1prime.ru/News/20210713/834188250.html