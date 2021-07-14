МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Загородный дом или дача есть почти у половины россиян, при этом каждый пятый гражданин собирается обзавестись загородной недвижимостью, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. США снизили прогноз по урожаю пшеницы в России

"Почти половина россиян (46%) имеют дачу или загородный дом. Около 19% россиян заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. Остальные 35% не намерены приобретать или строить загородное жилье", — выяснили специалисты.

Небольшую дачу имеют 32% опрошенных, больше всего дачников в Москве и Подмосковье (38%), меньше всего – на Северном Кавказе (18%). Капитальный дом есть у 14% россиян — тут в силу традиций и географических особенностей лидирует Северный Кавказ (23%).

Основными плюсами дачи или дома за городом россияне называют жизнь на природе и свежий воздух (88%), возможность отдохнуть от городской суеты (69%), более просторную жилплощадь (45%), возможность вырастить детей более здоровыми (33%).

Основными минусами загородного жилья россияне считают далекое расстояние от города и неудобства в пути (56%), слаборазвитую инфраструктуру — магазины, дороги, развлечения — (54%), высокую цену ухода за домом (35%), необходимость ухаживать за земельным участком (33%) и невозможность жить там круглый год (28%). Экономист оценил ущерб для Украины от разрыва связей с Россией

Банк проводил опрос 5-9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Во вторник в "Открытии" рассказали РИА Новости, что большинство россиян оценивает справедливую стоимость земельного участка в своем регионе до 60 тысяч рублей за сотку, еще 9% граждан готовы заплатить 60-120 тысяч рублей, 6% россиян — 120-240 тысяч и 4% — более 240 тысяч рублей. При этом почти каждый десятый россиянин выступает за бесплатную раздачу земли.