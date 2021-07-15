МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чукотский автономный округ оказался регионом с самыми большими расходами на культуру в пересчете на душу населения в 2020 году, в число лидеров также вошли Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономный округа и Магаданская область, говорится в отчете Счётной палаты РФ по итогам оценки доступности услуг культуры для населения России. Выплаты на детей школьного возраста начнутся с 16 августа

Аудиторы отмечают, что в целом по стране расходы на культуру за последние годы показывают рост, однако их суммы на душу населения в разных регионах могут отличаться более чем в десять раз.

"Так, наибольшие расходы на культуру в расчете на душу населения в 2020 году составили в Ненецком АО — 17,7 тысячи рублей, Ямало-Ненецком АО — 13,5 тысячи рублей, Магаданской области — 15,6 тысячи рублей, Чукотском АО — 23,2 тысячи рублей", — говорится в документе.

При этом наименьшие расходы в сумме менее двух тысяч рублей сложились в девяти субъектах РФ: Брянской, Самарской, Орловской, Волгоградской, Тамбовской областях, в Алтайском крае, Чечне, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, а самые низкие — 1,2 тысячи рублей в Дагестане. В среднем по России расходы на культуру в пересчете на душу населения в прошлом году составляли 3,32 тысячи рублей.

Объем расходов на культуру из консолидированного бюджета РФ, по данным аудиторов, за 2013-2020 годы вырос в 1,6 раза. При этом финансирование из федерального бюджета увеличилось на 53%, а из консолидированных бюджетов регионов — на 65%. Доля расходов федерального бюджета в структуре бюджетных расходов практически не изменилась, оставшись на уровне примерно 25%.

Среднероссийский уровень обеспеченности граждан учреждениями культуры составляет 71% от расчетного норматива, при этом в разных регионах также наблюдается большая диспропорция по этому показателю. "Так, минимальный уровень обеспеченности наблюдается в Республике Ингушетия — 13,4%, максимальный уровень в Свердловской области — 194%", — говорится в отчете.