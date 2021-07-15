МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Консалтинговая компания JLL прогнозирует рост объема инвестиций в недвижимость России к концу 2021 года на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщил журналистам руководитель группы по инвестициям JLL Микаэл Казарян. Эксперты по недвижимости назвали причины роста цен на новостройки

Согласно данным компании, в 2020 году объем инвестиций в недвижимость составил 4,2 миллиарда долларов, в 2021 году при благоприятных стечениях обстоятельств он достигнет отметки в 5 миллиардов долларов, а в 2022-м — в 5,2 миллиарда долларов.

"Мы видим активную тенденцию по росту сделок, если по итогам первого полугодия 2020 года по складам были три сделки в Москве, то сейчас их десять. Еще тренд на расширение площадей банков, что также является вкладом в недвижимость", — объяснил возможный рост Казарян.

Он добавил, что весомым фактором может стать подписанный 1 июля 2021 года президентом России Владимиром Путиным указ, обязывающий иностранные IT-компании открывать свои представительства в России. Эксперты отмечают взлет цен на недвижимость в Москве

"Открытие представительств – либо покупка площадей, либо долгосрочная аренда. Как правило, у таких предприятий большие площади, а это еще один фактор, который может сказаться на росте", — сообщил Казарян.

Говоря о сделках с иностранными инвесторами, он отметил, что по итогам прошлого года такие инвестиции находились на отметке в 107 миллионов долларов. Однако по итогам первого полугодия текущего года они приблизились практически к нулевой отметке.

Как подсчитали аналитики компании, в первом полугодии объем инвестиций в недвижимость составил 1,84 миллиарда долларов — на 38% больше итогов аналогичного периода прошлого года. Лидером в распределении инвестиций стал сегмент жилой недвижимости – 63%. На втором месте складская недвижимость (14%), на третьем — офисная (12%).