МОСКВА, 16 июл — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг закрылись с повышением по итогам уже третьей сессии подряд, отыграв понесенные ранее потери и закрывшись на максимальном уровне за примерно 30 дней. Меркель: позиции Германии и США по проекту "Северный поток 2" различаются

Инвесторы изучали последние экономические данные США, а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, однако катализаторов для масштабных движений котировок, судя по всему, не нашлось.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,2%, по 1829 долларов США за унцию, что является максимумом с 16 июня.

Сентябрьские контракты на серебро завершили день с повышением на 0,5%, по 26,39 доллара за унцию.

В среду председатель центрального банка США Пауэлл, выступая в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, заявил, что сокращение стимулирующих мер центрального банка пока несколько несвоевременно, так как рынку занятости с трудом удается восстанавливаться после пандемии.

Глава ФРС также назвал ускорение инфляции "краткосрочным" явлением, которое со временем сойдет на нет. По его словам, более стремительная инфляция была спровоцирована нехваткой предложения из-за пандемии COVID на фоне резкого роста спроса. Пауэлл придерживался той же риторики в четверг в ходе выступления в сенатском Комитете по банковской деятельности.

"Не забывайте, что золото очень чувствительно к изменениям процентных ставок. Их повышение будет означать рост альтернативных издержек владения активом, не проносящим процентного дохода", – отмечает Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade. По его словам, Пауэлл "ослабил опасения относительно повышения процентных ставок в краткосрочной перспективе".

Экономические данные рисуют неоднозначную картину экономики США в ходе восстановления после пандемии.

Число первичных заявок на пособия по безработице на неделе с 4 по 10 июля снизилось на 26 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 360 000. Это самый низкий показатель с марта 2020 года, когда пандемия Covid-19 нанесла удар по экономике США. Рубль усилил падение вечером на ослаблении аппетита к риску

Индекс цен на импорт в США в июне вырос на 1%, а цены на импорт без учета нефти в июне повысились на 0,7%. Индекс деловой активности ФРС-Филадельфия в июле составил 21,9 против 30,7 месяцем ранее. Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк в июле вырос до 43,0 с 17,4 в июне, намного превысив прогноз экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, которые ожидали, что в июле индекс составит 17,3.

"Даже на фоне ускорения потребительской инфляции доходность гособлигаций США отступила с максимумов, достигнутых ранее в текущем году, и реальные процентные ставки снизились, — сказал Стивен Флад, главный исполнительный директор GoldCore. – Мы ожидаем сохранения этого тренда, поскольку участники рынка должны осознать, что даже при более высоких темпах инфляции центральные банки будет очень неохотно повышать процентные ставки в связи с избыточными долговыми обязательствами правительств".

Это не значит, что ФРС не начнет сворачивать покупку активов в 3-м квартале, "однако вполне вероятно, что действия ФРС и других центральных банков, таких как ЕЦБ, будут отставать от ускоряющихся темпов инфляции", добавил Флад.

За истекший период недели цены на золото и серебро чуть выросли. Байден: США и ФРГ обсуждают "практические меры" по "Северному потоку-2"

"Трудно определить основный бычий фактор, способствующий росту котировок золота и серебра на этой неделе. Мы подозреваем, что это прежде всего устойчивость котировок казначейских облигаций США (то есть снижение их доходности)”, – сообщается в ежедневном отчете аналитиков Zaner.

Также не исключено, что неопределенное состояние экономики, учитывая разочаровывающие данные США и рост числа случаев дельта-штамма, заставляет трейдеров покупать надежные активы.

Сентябрьские фьючерсы на медь на COMEX закрылись с повышением на 1,3%, по 4,32 доллара за фунт. Октябрьские контракты на платину подорожали примерно на 0,9%, до 1137,70 доллара за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий потеряли в цене 3,4%, достигнув 2729,30 доллара за унцию.

Инвесторы, рассчитывающие на рост котировок палладия, вероятно, были разочарованы неспособностью рынка остаться на позитивной территории в среду, когда доллар демонстрировал снижение, а Пауэлл в ходе выступления в конгрессе проявил склонность к сохранению мягкой денежно-кредитной политики, отметили аналитики Zaner.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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