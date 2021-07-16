МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Китай по итогам первого квартала 2021 года стал крупнейшим покупателем российской говядины, поставки выросли в 20 раз, а доля КНР в общем объеме экспорта из РФ этого вида мяса превысила 55%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ). Байден: США и ФРГ обсуждают "практические меры" по "Северному потоку-2"

"По итогам первых трех месяцев текущего года Китай возглавил список крупнейших импортеров российской говядины, обойдя лидера прошлогоднего рейтинга — Вьетнам", — сообщили в пресс-службе со ссылкой на отчет Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) РСХБ.

Объем поставок отечественной говядины в КНР за первый квартал 2021 года увеличился более чем в 20 раз год к году, до 3,663 миллиона тонн, тогда как ее экспорт в целом за тот же период — в 2,5 раза, до 6,5 тысячи тонн. В пресс-службе уточнили, что статистика, включающая пищевые субпродукты крупного рогатого скота, не учитывает Гонконг, Макао и Тайвань.

"Высокие темпы роста экспорта (говядины из РФ — ред.) в первом квартале текущего года объясняются как эффектом низкой базы, так и конкурентоспособной ценой, которая обеспечивает российской говядине популярность среди китайских потребителей", — пояснил руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов.

Китай, вследствие вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в 2018-2019 годах и падения внутреннего производства свинины, заметно увеличил в 2019-2020 году импорт мяса: говядины по сравнению с 2018 годом — вдвое, мяса птицы — в 3 раза, а свинины – в 2,6 раза.

Дальнов полагает, что необходимость поддерживать закупки на высоком уровне останется как минимум в течение пяти лет, пока будут ощущаться последствия вспышки АЧС. "Поэтому в ближайшие годы Китай будет оставаться крупнейшим импортером продукции российских производителей, а импорт российской говядины в Китай продолжит расти высокими темпами", — считает эксперт.

Также в списке крупнейших импортеров российской говядины, закупки которых показали положительную динамику в первом квартале — Гонконг (234 тысячи тонн), Саудовская Аравия (497 тысяч тонн) и Узбекистан (256 тысяч тонн). Снизили закупки Украина (78 тысяч тонн), Вьетнам (415 тысяч тонн) и Гана (295 тысяч тонн). Фьючерсы на нефть упали на фоне ожидаемого компромисса ОПЕК+

Дальнов считает, что более активной диверсификации географии поставок мешают сохраняющиеся ограничительные барьеры, бюрократизированность процедур доступа на рынки, а также жесткая конкуренция.

В ЦОЭ отмечают, что постепенное увеличение производства говядины в РФ наблюдается с 2018 года: тогда оно составляло 1,608 миллиона тонн в убойном весе, а по итогам 2020 года объем производства КРС увеличился на 0,3%, до 1,631 миллиона тонн. По итогам первых трех месяцев производство говядины в РФ осталось на уровне прошлого года, составив 314 тысяч тонн.

"По нашим прогнозам, в ближайшие годы производство будет расти со средним темпом в 1,5% в год в первую очередь за счет увеличения объемов производства в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах, занятых в сегменте разведения крупного рогатого скота", — сообщил Дальнов.