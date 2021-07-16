МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Более половины россиян хотели бы в летний период работать сокращенную неделю — 4 дня, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. Предложено продлить срок запрета на арест и изъятие имущества должников

В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

"Больше половины опрошенных (58%) считают, что в летний период нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. Однако 42% респондентов хотят оставить прежнее количество рабочих дней летом", — показало исследование.

Среди тех, кто хочет сократить рабочую неделю, 64% уверены, что это позитивно скажется на производительности труда. Чуть меньше трети респондентов (29%) отметили, что сокращение рабочих дней не повлияет на эффективность работы. Еще 7% участников опроса уверены в негативном влиянии сезонной четырехдневки.

При этом 7 из 10 опрошенных жителей России уверены: временное уменьшение рабочей недели позитивно скажется на работоспособности команды в будущем. Не согласны с ними всего 5% респондентов, а четверть участников опроса (25%) считают, что такие меры не повлияют на продуктивность работников.

Четырехдневка позитивно скажется и на атмосфере команды — так считают 73% респондентов. И только 4% опрошенных жителей России думают, что сезонное сокращение трудовой недели отрицательно повлияет на отношениях между коллегами. По мнению 23% респондентов, уменьшение рабочих дней на летний период никак не отразится на обстановке в коллективе.