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Сбербанк продал "Евроцемент" за 161 миллиард рублей
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Сбербанк закрыл сделку по продаже акций материнской компании и долга "Евроцемента" Михайловскому комбинату строительных материалов, сумма сделки составила 161 миллиард рублей,... ПРАЙМ, 16.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Сбербанк закрыл сделку по продаже акций материнской компании и долга "Евроцемента" Михайловскому комбинату строительных материалов, сумма сделки составила 161 миллиард рублей, говорится в материалах кредитной организации.
Банк в феврале сообщил, что приступает к публичному выбору покупателя ГК "Евроцемент". В контур сделки входят требования ПАО "Сбербанк" к ГК "Евроцемент" по кредитным и иным соглашениям, 100% акций GFI Investments Limited (головной компании группы), 4% акций Eurocement Holding AG и требования, переданные по договорам цессии от ООО "Сбербанк Инвестиции" к GFI. В апреле банк сообщил, что выбрал покупателя для актива, а сделка проходит согласование Федеральной антимонопольной службы.
"Сбербанк закрыл сделку по продаже акций материнской компании и долга Группы компаний "Евроцемент". Покупателем стала компания ООО "Михайловский комбинат строительных материалов" (ООО "МКСМ"), победившая в рамках конкурентного запроса предложений, проведённого на электронной площадке Российского аукционного дома. Сумма сделки составила 161 млрд рублей", — сказано в документах.
Отмечается, что данная сделка окажет позитивное влияние на финансовый результат группы Сбербанка.