МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Власти США планируют построить специальную разведывательную базу, чтобы следить за действиями России и Китая в космосе. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что новый объект появится на территории Великобритании — в Шотландии или южной части Англии. Известно, что на базе будет установлено оборудование, которое способно распознавать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тысяч километров. Где хорошо отдохнуть летом-2021 и что для этого нужно

В целом в планах Вашингтона возвести три радиолокационные базы по всему миру: помимо Великобритании, их могут разместить в Австралии и в американском штате Техас. Ожидается, что первый объект планируется сдать в эксплуатацию уже к 2025 году.

Как уточнил телеканалу американский подполковник Джек Уокер (Jack Walker), "это необходимо, потому что мы хотим обеспечить непрерывный контроль над целями, которые могут угрожать нашим системам, находящимся на геостационарной орбите".

В свою очередь, главный маршал авиации Королевских военно-воздушных сил Великобритании Майк Вигстон (Mike Wigston) отметил, что уже сейчас Россия и Китай разрабатывают некие системы, которые могут представлять серьезную угрозу для спутников гражданского назначения. В частности, по его словам, речь идет о наземных лазерных установках, из которых может быть нанесен удар по целям в космосе, а также о спутниках, которые намеренно вторгаются на орбиту других аппаратов.