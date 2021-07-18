МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) может распасться, если страны организации подобно Венгрии и Польше будут "наносить ей вред". Подобный гипотетический сценарий развития событий описал бывший глава Евросовета Дональд Туск в своем интервью польскому телеканалу TVN24. Об этом сообщает "Лента.ру".

Рассуждая о споре между польскими властями и Евросоюзом относительно работы дисциплинарной палаты Польши и соблюдения постановлений, вынесенных судом Европейского союза, он признал, что имеет место "последовательное ужесточение отношений между Польшей и Европейским Союзом и его институтами". По мнению Туска, это может привести к ослаблению Евросоюза, подрыве авторитета организации, и, в конце концов, к выходу Польши из ЕС. "Это не только в Польше, у нас есть Венгрия, недостатка в напряженности нет", — добавил он. США построят базы слежения за Россией и Китаем в космосе

Туск считает, что если появятся и другие страны, которые будут настаивать на нанесении вреда Евросоюзу, это может означать конец организации. "Власть имущие в Польше и Венгрии сознательно или неосознанно работают рука об руку с Кремлем, который не скрывает, что ослабление Евросоюза является его стратегической целью", — добавил он.

Экс-глава Евросовета объяснил, что распад, разумеется, не произойдет "завтра" и подобный сценарий может развиваться годами, однако напомнил о разговоре с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, который обещал ему, что британское государство "точно не выйдет из ЕС", но через полгода случился Brexit.