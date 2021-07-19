МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий модернизацию БАМа и Транссиба, поручил профильным ведомствам проработать вариант строительства частной железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до Охотского моря. Построить дорогу необщего пользования предложила компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна (реализует Эльгинский проект). Об этом сообщает РБК. Путин поручил выделить в 2020 году РЖД 60,5 млрд рублей на БАМ и Транссиб

Сообщается, что Хуснуллин предлагает рассмотреть вариант строительства дороги как дополнение к третьему этапу развития БАМа и Транссиба, который предполагает увеличение пропускной способности сети РЖД для вывоза дополнительного объема угля с якутских месторождений. Представитель вице-премьера рассказал РБК, что проект по строительству железной дороги "заслуживает внимания, но он требует более детальной проработки для его дальнейшего рассмотрения в качестве дополнения к основной модернизации БАМа".

Марат Хуснуллин поручил распределить логистику требуемых объемов перевозки, оценить возможности по электрификации строительных объектов, проанализировать стоимость и сроки реализации проекта и определить источник и порядок финансирования.

РЖД рассматривает два варианта вывоза якутского угля с мест добычи: по БАМу или по отдельной дороге, финансируемой "А-Проперти". Предполагается, что компания господина Авдоляна построит 500 км путей и терминал, за что получит на пять лет приоритетное право провоза грузов по существующим дорогам на восток.