ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что игнорировать штурм Капитолия 6 января не могут ни демократы, ни республиканцы.

В Америке заявили, что пандемия переключилась на непривитых

"Что вы скажете своим внукам, своим детям о том, что случилось? Было ли (еще) такое время в американской истории?" — сказал он.

Байден заявил, что верит в то, что американский народ сделает верные выводы.