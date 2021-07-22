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Байден призвал задуматься отрицающих штурм Капитолия
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Президент США Джо Байден заявил, что игнорировать штурм Капитолия 6 января не могут ни демократы, ни республиканцы. "Вы не можете говорить, что ничего не случилось 6 января, что... ПРАЙМ, 22.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что игнорировать штурм Капитолия 6 января не могут ни демократы, ни республиканцы.
"Вы не можете говорить, что ничего не случилось 6 января, что это был мирный марш", — сказал Байден в ходе общения с гражданами, организованном CNN.
"Что вы скажете своим внукам, своим детям о том, что случилось? Было ли (еще) такое время в американской истории?" — сказал он.
Байден заявил, что верит в то, что американский народ сделает верные выводы.