МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Персональные данные россиян чаще всего утекают из банков, страховых компаний, крупных ритейлеров и государственных учреждений, сообщили РИА Новости эксперты в области информационной безопасности.

"Есть две категории самых уязвимых организаций. Первая — те, кто больше всех собирают персональные данные: банки, телеком, страховые компании, ритейл. Вторая категория — в которых хуже оснащенность защитными средствами. К ней относятся госсектор, сфера здравоохранения", — рассказал начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд.

По словам специалиста, именно эти организации собирают наиболее критичную и полную информацию о гражданах РФ, в том числе биометрические данные. Из-за пандемии, продолжил эксперт, утечек в сфере здравоохранения стало больше, большинство из них произошли по вине инсайдеров — сотрудников медорганизаций.

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"Кража данных является основным мотивом злоумышленников — в первом квартале 2021 года 62% атак на организации и 69% атак на частных лиц были совершены с этой целью", — рассказала она. В первую очередь, добавила собеседник агентства, преступников интересовали персональные данные, которые составили 31% общего объема украденной информации, а также учетные данные (23%).

Эксперты международного разработчика антивирусных решений ESET отметили, что мошенников прежде всего интересуют те сферы, в которых сосредоточены деньги: их привлекают покупатели недвижимости, владельцы автомобилей, дорогостоящих цифровых устройств и ювелирных изделий, клиенты платных клиник. Неплатежеспособная жертва мошенникам не интересна.

"Также в зоне риска сфера, связанная с пенсионерами: у пожилых могут быть накопления, которые они не тратят, к тому же люди в преклонном возрасте более доверчивы, и их легче обмануть", — добавили в ESET.