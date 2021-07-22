Компания Netflix предоставила ежеквартальную финансовую отчетность. Количество платных подписчиков выросло на 1,5 млн квартал-к-кварталу, в то время как менеджмент прогнозировал прирост в 1 млн (консенсус был также на уровне +1 млн). Общее число пользователей по итогам квартала составило 209,2 млн.

Две трети новых пользователей за квартал пришло из Азии и Тихоокеанского региона. Наибольший отток был в регионе «США и Канада», где за квартал убавилось 0,4 млн пользователей. В 3 кв. 2021г. менеджмент ожидает 3,5 млн новых пользователей. Выручка за квартал год-к-году выросла на 19% и составила $7,3 млрд. Операционная маржа была на уровне 25,2%, в то время как за аналогичный период прошлого года показатель был на уровне 22,3%. Менеджмент прогнозирует 20% уровень маржи по итогам 2021 года, что связано с низкой амортизацией контента в 2кв.2021г., из-за чего маржинальность выше в этом периоде, чем будет средняя по 2021 году.

Мы оцениваем отчетность как нейтральную. Рост пользователей чуть лучше ожиданий, хотя у нас были опасения, что из-за переноса графика релизов популярных сериалов, пользовательская база стримингового сервиса может снизиться кв./кв. Прогноз менеджмента на 3 кв. может слегка разочаровать инвесторов, но в то же время мы считаем его весьма консервативным, особенно с учетом графика релизов фильмов и сериалов. После достаточно скудных по контенту двух кварталов компания входит в цикл релизов продолжений наиболее популярных сериалов сервиса.

На 3 кв. запланированы выходы продолжений сериалов «Бумажный дом» и «Половое воспитание», а в 4 кв. 2021г. выйдет продолжение сериала «Ведьмак», а также приквел фильма Зака Снайдера «Армия мертвецов» — фильм «Армия воров». «Армия мертвецов» вышел в 2 кв. 2021г. В первые 28 дней его посмотрели более 75 млн пользователей. Также отметим новость о том, что Netflix планирует заняться разработкой видеоигр, которые будут включены в текущую подписку. При этом основной фокус будет на разработке мобильных игр, что мы считаем весьма правильным решением c учетом более высокой маржинальности мобильных игр в сравнении с PC и играми для консолей.

Однако пока слишком мало информации для количественной оценки потенциала разработки мобильных игр, и не ясно, компания будет разрабатывать данное направление с нуля либо рассмотрит вариант приобретения уже состоявшегося разработчика видео игр.

По итогам отчетности мы сохраняем рекомендацию BUY и повышаем целевую цену с $609 до $619 (потенциал роста 19%) на инвестиционный горизонт 1 год на основе обновленного прогноза операционных показателей.