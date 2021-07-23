МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Шереметьево" в пятницу возобновит работу терминала C, "Аэрофлот" переведет туда международные рейсы из терминала D.

Весной 2017 года терминал C закрылся на реконструкцию, был практически полностью перестроен и заново открыт в январе 2020 года, но уже в марте его работа была приостановлена на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса.

Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 23 июля по маршруту Москва — Стамбул в 21:25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день, 24 июля.

Как отмечала авиакомпания, начало полётов "Аэрофлота" из терминала С продиктовано возрастающими потребностями в пропускной способности терминальных комплексов вследствие увеличения числа международных рейсов в рамках открытия авиасообщения с рядом иностранных государств.