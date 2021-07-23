"Аэрофлот" переводит все международные рейсы в другой терминал
"Аэрофлот" переведет международные рейсы в терминал С московского аэропорта Шереметьево
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Шереметьево" в пятницу возобновит работу терминала C, "Аэрофлот" переведет туда международные рейсы из терминала D.
Весной 2017 года терминал C закрылся на реконструкцию, был практически полностью перестроен и заново открыт в январе 2020 года, но уже в марте его работа была приостановлена на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса.
Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 23 июля по маршруту Москва — Стамбул в 21:25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день, 24 июля.
Как отмечала авиакомпания, начало полётов "Аэрофлота" из терминала С продиктовано возрастающими потребностями в пропускной способности терминальных комплексов вследствие увеличения числа международных рейсов в рамках открытия авиасообщения с рядом иностранных государств.
https://1prime.ru/News/20210723/834277092.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.