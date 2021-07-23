МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Dow Jones. Фондовые индексы США в четверг закрылись с умеренным повышением после двух дней сильного роста.

Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи вырос на 0,1%, S&P 500 вырос на 0,2%, Nasdaq Composite повысился на 0,4%.

Фондовый рынок возобновил многомесячное ралли, отыграв большую часть потерь понедельника, когда из-за распространения штамма коронавируса "дельта" возникли страхи насчет новых ограничительных мер. С тех пор инвесторы вернулись к акциям, и основные индексы оказались менее чем в 1% от исторических максимумов.

Теперь в центре внимания находится сезон отчетности. Многие компании отчитываются о результатах, превосходящих ожидания Уолл-стрит.

"Прибыль остается высокой, и прогнозы говорят о том, что 'дельта' не влияет на восстановление, во всяком случае пока, – говорит Эсти Двек, директор по стратегии на мировых рынках в Natixis Investment Managers. – Это придает рынку уверенность в том, что восстановление может продолжиться".

Акции поставщика полупроводников Texas Instruments упали на 4,8%. Компания предупредила о вероятности замедления роста в 3-м квартале.

Акции оператора казино Las Vegas Sands упали на 4%. Его выручка не оправдала ожидания аналитиков, а убыток был больше, чем ожидалось.

Акции Domino's Pizza набрали 14%. Компания отчиталась о превзошедшей оценки прибыли и сообщила о новой программе выкупа акций.

Как показали данные Министерства труда США, на прошлой неделе было подано 419 000 заявок на пособия по безработице, свидетельствующих об уровне увольнений. На предыдущей неделе показатель был ниже. Экономисты ожидали, что заявки достигнут нового минимума за период пандемии.

"Можно ожидать некоторую волатильность", – сказал Себастьян Гэли, макроэкономический стратег Nordea Asset Management. Он отметил, что, судя по данным, ФРС США сможет более длительное время проводить политику денежно-кредитного стимулирования. "Волатильность избавляет их от необходимости сворачивать меры", – сказал он.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,6%.

ЕЦБ не стал менять ключевую процентную ставку и отметил, что, возможно, сохранит ставки на текущих или более низких уровнях до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на 2%.

В свете более длительного сохранения поддержки ключевые гособлигации Италии, Испании и Португалии выросли. Доходность 10-летних испанских гособлигаций снизилась с 0,280% накануне до 0,230%.

"Формулировки ЕЦБ теперь более решительные, в том плане, что он привязал процентные ставки к 2%-ному целевому уровню, чтобы показать свою силу, – говорит Сянь Чань, инвестиционный директор HSBC Wealth Management. – В краткосрочной перспективе это должно быть благоприятным фактором для европейского рынка акций и восстановления рынков. Появится дополнительная поддержка, особенно на фоне растущего беспокойства насчет штамма 'дельта'".

Акции Unilever упали на 6% на фоне снижения доналоговой прибыли в 1-м полугодии.

В Азии большинство основных фондовых индексов выросли к закрытию торгов. Индекс Shanghai Composite поднялся на 0,3%, а гонконгский индекс Hang Seng – на 1,8%. Японские рынки были закрыты в связи с праздником.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ