МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Американскому госдолгу, в период пандемии превысившему размер экономики, уже некуда расти: в правительстве заговорили о риске дефолта. Чтобы избежать катастрофы, конгресс должен отреагировать незамедлительно. Надо повысить потолок заимствований, иначе уже осенью возникнут проблемы с обслуживанием взятых на себя финансовых обязательств. О том, что будет, если кредиторы усомнятся в способности США платить по счетам, рассказала колумнист РИА Новости Наталья Дембинская. В Китае рассказали о тупике в отношениях с США

ОГРОМНЫЙ ДОЛГ

Напомним, что американцы активно наращивают внешние заимствования со времен кризиса 2008 года. При Обаме долги увеличились на девять триллионов, при Трампе еще на семь. В 2018-м было уже 78% ВВП — и Всемирный банк назвал это опасным.

Согласно прогнозам, госдолг должен был превысить размер экономики США только через десять лет. Но это произошло гораздо раньше — из-за пандемии и огромных расходов на поддержку национального хозяйства. По независимым подсчетам, в 2020-м власти закачали в экономику почти девять триллионов долларов. В результате долг теперь больше ВВП.

К концу марта — 28 триллионов долларов, или 101% ВВП. Подобное случалось лишь однажды, сразу после Второй мировой войны, в 1946-м, — 106%. А долг продолжает расти: сейчас — 28,5 триллиона. Больше занимать уже нельзя согласно закону.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

как отмечает Дембинская, в потолок госдолга США упираются не впервые. После кризиса 2008 года этот показатель постоянно повышают.

Так, в 2019-м Трамп подписал закон, позволяющий неограниченно увеличивать госдолг до 31 июля 2021-го. После дня икс наступает заморозка. Это означает, что Министерство финансов не сможет привлечь дополнительные средства за счет продажи облигаций.

Получается, что за непомерные "пандемийные" расходы на поддержку экономики государство заплатило рекордной дырой в бюджете. Минфин США допустил возможность дефолта

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ

как отмечают РИА Новости, у Вашингтона есть два варианта: либо повысить потолок государственного долга до 31 июля или же приостановить действие лимита заимствований. В противном случае, как предупредила министр финансов США Джанет Йеллен в письме к конгрессу, страну ждет дефолт, а экономике будет нанесен "непоправимый ущерб".

Проблема в том, что если этот потолок не поднимать, то к новому финансовому году, к 1 октября, способность обслуживать долги будет подорвана. В частности, в тот же день Казначейству США придется сократить траты на 150 миллиардов долларов.

Фактически министр финансов добивается рекордного роста госдолга. Однако единства в конгрессе на этот счет нет. По мнению демократов, поднять потолок нужно. Республиканцы же требуют от президента Байдена и правительства урезать расходы и принять меры для уменьшения огромной задолженности.

НИЧЕГО ХОРОШЕГО

Дембинская предполагает, что планку предельных заимствований наверняка поднимут — уже в который раз. А сценарий дефолта США экономисты рассматривают как "конец света".

"Американцы никогда не допускали такого. Это был бы опасный прецедент", — отмечает Майкл Фероли, главный экономист JPMorgan по США.

Причем одна только возможность дефолта способна посеять панику на рынках. Так, если ничего не предпринять, Казначейство США уже 30 июля не сможет продавать как государственные ценные бумаги, так и бумаги местных органов власти, за счет которых обслуживается долг.

Как отмечает CNBC, усомнившись в способности государства выплачивать долги, кредиторы могут потребовать от Вашингтона более высоких процентов. Что, в свою очередь, вызовет эффект домино: процентные ставки начнут повсеместно расти — от ипотечных и автокредитов до корпоративного долга.

Устойчивости это явно не прибавит. "Усилится финансовый кризис, под угрозой окажутся рабочие места и сбережения американцев — и это когда мы еще не восстановились после пандемии", — подчеркнула Йеллен. В США описали сценарий "кошмарной" мировой войны 2034 года

Как резюмирует колумнист РИА Новости, сейчас кредиторы все чаще ставят под сомнение платежеспособность правительства США. Ранее один из ведущих американских финансистов, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио, сказал, что тройной дефицит — бюджета, торгового баланса и счета текущих операций — скоро окончательно отпугнет иностранных инвесторов от казначейских облигаций, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение доллара. "Это прямой путь к финансовому кризису, который по масштабам способен превзойти не только потрясения 2008 года, но и Великую депрессию 1930-х", — подчеркнул он.