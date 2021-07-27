МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Цена бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник незначительно снизилась, а стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) выросла почти на 2% и побила рекорд, свидетельствуют данные торгов. Мосбиржа добавляет 31 акцию в список торгуемых иностранных бумаг

До этого бензин два дня дешевел на бирже после заявлений регуляторов о возможных мерах по сдерживанию цен.

Во вторник цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 0,29% — до 56 896 рублей за тонну, а марки Аи-95 — на 0,42%, до 58 758 рублей за тонну. Стоимость дизтоплива также незначительно снизилась — на 0,15%, до 51 165 рублей за тонну.

Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ), напротив, увеличилась на 1,87%, до 42 286 рублей за тонну, обновив исторический рекорд.

Биржевые цены на бензин снижаются третий день подряд после многократного достижения максимумов в течение июля. Последний рекорд был достигнут 22 июля — 57 597 рублей за тонну Аи-92 и 60 029 рублей за тонну Аи-95.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля заявил, что рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розницу, но если оптовые цены сохранятся на рекордном уровне, то на этой неделе будет запущен процесс запрета его экспорта, а также рассмотрены соглашения с нефтяниками и повышение норматива биржевых продаж до 15%. Его заместитель Павел Сорокин 26 июля добавил, что Минэнерго в ближайшие дни на основе динамики цен решит, запрещать ли экспорт бензина.

Кроме того, ФАС 23 июля сообщила, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года.