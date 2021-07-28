МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор может рассмотреть вопрос о снятии запрета на ввоз в Россию табачного сырья из пяти стран-поставщиков после получения информации о безопасности товаров, говорится в сообщении российского ведомства. Производство сигарет в России может быть приостановлено

Россельхознадзор с 19 июля запретил поставки в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаружений в этой продукции многоядной мухи-горбатки — универсального вредителя запасов. Насекомое обладает высокой плодовитостью, и его распространение в России может навредить сельскому хозяйству.

Россельхознадзор сообщает, что 23 июля организовал совещание с бразильским ведомством. На нем представители службы проинформировали о необходимости расследовать причины поставок товаров, в которых был обнаружен вредитель, принять корректирующие меры и направить в Россельхознадзор подробную информацию о предпринятых действиях.

"Служба ожидает от бразильских коллег сведений, которые бы подтверждали, что они смогут обеспечить недопущение в дальнейшем ввоза зараженной продукции на территорию Российской Федерации. После получения запрашиваемой информации и изучения ее российская сторона рассмотрит вопрос о возможности снятия запрета на поставки табачного сырья в Россию под гарантии национальной организации по карантину и защите растений Бразилии", — говорится в сообщении. Минпромторг готовит эксперимент по маркировке электронных сигарет

Аналогичных действий Россельхознадзор ожидает и от компетентных ведомств Индии, ЮАР, Танзании и Малави. "Следует отметить, что указанные страны являются не единственными поставщиками табачного сырья в Россию. Среди основных поставщиков — Бельгия, Зимбабве, Мозамбик, Япония, Турция, Великобритания, Азербайджан", — добавляет ведомство.

Россельхознадзор также указывает, что ранее информировал компетентные ведомства Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании, США, Малави и Бельгии об участившихся случаях обнаружений многоядной мухи-горбатки в табачном сырье, поставляемом из этих стран, и обращался с просьбой организовать переговоры.

"Однако национальные организации по карантину и защите растений не всех из перечисленных государств отреагировали на обращение российской стороны. Переговоры по указанному вопросу были организованы с ведомствами США и Бельгии, после них количество обнаружений при поставках табачного сырья из этих стран снизилось", — отмечается в сообщении.

СТАТИСТИКА ПОСТАВОК

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт России табачного сырья и табачных отходов в 2020 году составил 151,349 тысячи тонн. Основным поставщиком является Бразилия — ввоз табачного сырья из этой страны составил 37,063 тысячи тонн (24,5% в общем объеме импорта), на втором месте — Малави (15,295 тысячи тонн, 10,1%), на третьем — Индия (12,723 тысячи тонн, 8,4%). Минфин разработал проект о регулировании табачного рынка

Меньший объем импорта приходится на Китай (поставки составили 11,569 тысячи тонн, 7,6% в общем объеме), Зимбабве (9,585 тысячи тонн, 6,3%), США (8,507 тысячи тонн, 5,6%), Аргентину (6,927 тысячи тонн, 4,6%), Мозамбик (6,354 тысячи тонн, 4,2%), Танзанию (5,985 тысячи тонн, 3,95%), Турцию (4,843 тысячи тонн, 3,2%).

Исполнительный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов по поручению компаний "Бритиш Американ Тобакко Россия", "Дж. Т. И. Россия", "Филип Морис Сэйлз энд Маркетинг" ранее обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину из-за ограничений Россельхознадзора, введенных 19 июля.

Воронцов в своем письме указал, что страны, в отношении которых был введен запрет поставок табачного сырья, являются основными мировыми производителями табака, и сорта, которые культивируются в этих странах, невозможно выращивать в России, СНГ и большинстве других государств. Поэтому, добавлялось в обращении, в случае прекращения поставок из Бразилии, Индии, ЮАР, Танзании и Малави российские производители будут вынуждены остановить свою деятельность.

"Россельхознадзор осведомлен об обращении Совета по вопросам развития табачной промышленности к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Более того, аналогичное обращение от Совета поступило и в Россельхознадзор 16 июля. Служба, понимая обеспокоенность этой организации, поддерживает непрерывный контакт с ее руководством, в том числе информирует о предпринимаемых действиях", — говорится в сообщении ведомства.