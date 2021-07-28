МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В июне 2021 года средняя заработная плата на Украине составила 14 313 гривен (525 долларов) — это максимальное значение в истории страны. Об этом сообщает Государственная служба статистики. В Словакии говорят о том, что Европа "сыта по горло" поведением Украины

В сообщении Госстата говорится, что по сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 6,0%, а за последние 12 месяцев — на 23,6%.

Отмечается, что самые высокие средние зарплаты на Украине — в Киеве: в среднем работники предприятий, учреждений и организаций в столице получали в июне 20,4 тысяч гривен (760 долларов). На втором месте Донецкая область (557 долларов), на третьем — Киевская (545 долларов).

Что же касается самых низких зарплат, то они у жителей Кировоградской области — в среднем они получают 11 497 гривен в месяц (427 долларов).

Наиболее высокие зарплаты на Украине у людей, работающих в сферах информации, коммуникаций, финансовой и страховой деятельности, госуправления.