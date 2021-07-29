МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих проектов, зачастую не только не открывают физический офис, но даже обходятся без сайта, чтобы не оставлять никаких координат, по которым бы их можно было быстро найти Банку России и правоохранительным органам, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. Банкоматы распознают слепки лиц россиян

"Мы видим, что финансовые пирамиды все чаще появляются в соцсетях – причем зачастую создатели таких схем не только не открывают офис, но обходятся даже без сайта. Они создают контент, который живет очень недолго ("Предложение действует не более 24 часов"), и распространяют его исключительно через социальные сети – например, делают Live в Инстаграме (прямой эфир – ред.)", — рассказал он.

По его словам, для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах, — и в общем живут так, как мечтают многие.

"Их принцип: хватай, пока есть, пользуйся моментом, пока клиент тебе верит. Причем мошенники не оставляют практически никаких координат, по которым их можно найти "вживую", — отметил Лях.

Если же речь идет об организации, имеющей хоть какое-то зарегистрированное юрлицо, то очень часто местом "прописки" выбирается иностранное государство — от ЮАР до Новой Зеландии. Это делается, чтобы, с одной стороны, показать свою легальность, определенную успешность, а с другой стороны — чтобы правоохранительные органы, Банк России не дотянулись до них оперативно, в то же время отметил он. Доллар ускорил рост на итогах заседания ФРС

"Если это именно онлайн-проект, то его организаторы создают, как правило, видимость деятельности и присутствия в интернет-пространстве. Иногда у них есть почтовый ящик где-то на зарубежном сервере или даже – адрес офиса. Но на самом деле зачастую адрес придуман, что называется, "из головы", он даже не ищется в интернете", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.10 мск.