МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на 5 миллиардов долларов, вместе с процентами и судебными издержками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поступившее ему сообщение нидерландского фонда Yukos, управляющего судебными процессами с целью выигрыша и распределения компенсаций за ликвидацию ЮКОСа. Минюст прокомментировал требования экс-акционеров ЮКОСа

Подтверждения этой информации с российской стороны не поступало. Как напоминает РБК, постоянный третейский суд в Гааге, как правило, не объявляет исходов администрируемых им арбитражных разбирательств. О решении в пользу Yukos Capital также сообщило профильное издание Global Arbitration Review. РБК сообщает, что направил запрос по этому поводу в Генпрокуратуру.

Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году и изначально требовала компенсации от государства на 13 миллиардов. Это одно из дел так называемой второй волны, отличное от основного международного дела ЮКОСа, в котором бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной компании добиваются компенсации на 60 миллиардов долларов через нидерландские суды.

Yukos Capital говорила о том, что выдала ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены по причине банкротства и ликвидации компании согласно решению российских властей. Так, в 2004 году "Юганскнефтегаз" (основное добывающее предприятие ЮКОСа) занял у Yukos Capital 11,2 миллиардов рублей. Тогда же другая "дочка" ЮКОСа — "Самаранефтегаз" — взяла в долг у Yukos Capital 2,4 миллиардов рублей. В 2007 году российские суды признали эти сделки ничтожными. Российская сторона, в свою очередь, объяснила, что выданные средства по сути принадлежали самой компании ЮКОС, были завуалированы в виде фиктивных займов и использовались в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов.

Арбитраж велся по международным правилам ЮНСИТРАЛ, а местом арбитража являлась Швейцария, национальный суд которой компетентен отменить арбитражное решение, если Россия будет обжаловать его. В июне 2021 года Госдума приняла закон, по которому право представлять Россию в иностранных и международных судах получила Генеральная прокуратура (раньше этим занимался Минюст). Президент Владимир Путин подписал документ 1 июля.