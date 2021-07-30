МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки), Росстат и Минпромторг РФ подписали трехстороннее соглашение, согласно которому статистическое ведомство получит доступ к системе маркировки товаров, говорится в сообщении ЦРПТ. Страховщики предлагают россиянам инвестировать в страхование жизни

"Соглашение подписано в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации. Как следует из документа, на основе данных системы маркировки ведомство планирует формировать госстатистику по объемам продаваемых товаров в России, проводить мониторинг цен на товары и услуги", — сообщает центр.

Согласно сообщению, данные системы маркировки позволят расширить номенклатуру товаров, а цены в мониторинге Росстата станут более репрезентативными. "Маркировка дает возможность полностью отслеживать цены в любых торговых точках", — поясняется в релизе.

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что в системе маркировки собрана вся информация о производителях, сроках годности, а также цене в разных торговых точках. Дилеры предсказали рост дефицита новых машин

"На основе системы маркировки можно более детально формировать аналитические отчёты, основанные на ценах, а также объемах произведенных и промаркированных товаров в России — сейчас это табак, лекарства, молочная продукция, одежда, обувь, парфюм, шины и фотоаппараты", — добавил Юсупов, слова которого приводятся в сообщении.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты и некоторые изделия легкой промышленности.