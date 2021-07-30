МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Армения к концу года ждет резкого увеличения потока российских туристов, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы комитета по туризму министерства экономики республики Альфред Кочарян. Кипр вводит новые ограничения для туристов

"Сфера туризма в Армении является одной из наиболее пострадавших и наиболее уязвимых. До начала эпидемии был зафиксирован резкий рост посещений из России в Армению, и Россия находилась в числе первых пяти стран, обеспечивающих рост посещений", — рассказал Кочарян.

По его словам, в 2019 году Армению посетил 658 551 российский турист, что на четверть больше показателей 2018 года.

"В 2020 году в связи с эпидемией посещений из РФ в Армению зафиксировано не было. Учитывая тенденцию роста визитов из России в Армению в течение 6 месяцев 2021 года (93 537 человек), считаем, что в конце года будет наблюдаться резкий рост визитов", — отметил собеседник агентства.