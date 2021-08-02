МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, по итогам января-июля увеличился на 23,2% в годовом выражении, до 115,3 миллиарда кубометров газа, остается близок к рекордным показателям, говорится в сообщении компании. "Газпром" сократил закачку газа в крупные хранилища Европы

"Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 115,3 миллиардов кубометров газа. Таким образом, поставки "Газпрома" продолжаются в объемах, близких к исторически рекордным (117,1 миллиардов кубометров за семь месяцев 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года — на 23,2% (на 21,7 миллиарда кубометров), — пишет компания.

В частности, "Газпром" нарастил поставки газа в Турцию (на 203,9%), Германию (на 42,2%), Италию (на 16,2%), Румынию (на 318,3%), Польшу (на 14,6%), Сербию (на 118,1%), Болгарию (на 47%), Францию (на 6%), Грецию (на 18,8%).

"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" также продолжают увеличиваться", — добавляет "Газпром". "Нафтогаз Украины" дает уроки прозрачности российскому "Газпрому"

Добыча "Газпрома" за семь месяцев текущего года выросла на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 298,2 миллиарда кубометров газа.

"В январе-июле 2021 года компания, по предварительным данным, добыла 298,2 миллиарда кубических метров газа. Это на 18,4% (на 46,4 миллиарда кубических метров) больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок за этот период увеличились на 15,4%, или на 19,8 миллиарда кубометров.