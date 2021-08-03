МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ, который выкупил в этом году имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), наконец смог определиться с проектом застройки этой территории. Там может появиться более 479 тысяч квадратных метров курортной недвижимости, в которую нужно вложить не менее 60 миллиардов рублей. Проектом могут заняться структуры бывшего владельца комбината Олега Дерипаски. Однако проект может занять больше времени из-за необходимости устранить последствия для Байкала деятельности комбината. Об этом сообщает "Коммерсант". Названы ключевые признаки финансовых пирамид

Издание, ознакомившись с подробностями проекта развития территории БЦБК на берегу Байкала, рассказало о том, что на 1 тысяч гектаров планируется строительство пятизвездного санаторно-курортного комплекса. В него будут входить комплекс гостиниц различных ценовых сегментов, конгресс-центр, дайвинг-центр, лечебно-реабилитационный комплекс, морской порт, хелипорт, логистический комплекс. Строительство этих объектов общей площадью более 479 тысяч квадратных метров и других развлекательных и инфраструктурных объектов госкорпорация оценила в 60,15 миллиардов рублей. Как сообщили "Коммерсанту" в в ВЭБ.РФ, пока перечень потенциальных инвесторов, параметры и источники финансирования не определены, а объем инвестиций может быть значительно выше указанной цифры. Там добавили, что рекреационная зона — часть мастер-плана Байкальска, разрабатываемого ВЭБ.РФ совместно с властями Иркутской области и города по поручению президента страны.

Самым затратным объектом будет санаторий на 150 тысяч квадратных метров — инвестиции в этот объект оцениваются в 21 миллиардов рублей.

Реализовать эти проекты планируется до 2033 года, что должно увеличить к 2040 году турпоток почти в семь раз, до 1,2 миллионов человек ежегодно.

Два источника "Коммерсанта" на рынке недвижимости предполагают, что одним из претендентов на участие в проекте могут стать структуры владельца UC Rusal Олега Дерипаски.