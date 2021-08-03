МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль французского автомобильного концерна Stellantis (бывших Fiat и PSA), приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 11 раз и составила 6,78 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 2,11 евро против 0,63 евро годом ранее. Выручка за отчетный период выросла почти в 3 раза — до 72,6 миллиарда евро.

Компания отмечает, что дальнейшего ухудшения поставок полупроводников и никаких дальнейших значительных ограничений в Европе и США не предполагается. "Лента" закрыла сделку по покупке супермаркетов Billa

Кроме того, на фоне сильный финансовых результатов компания повысила свой годовой целевой показатель скорректированной рентабельности операционной прибыли примерно до 10%.

Stellantis — объединенная компания PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA), сделка по слиянию была закрыта в январе 2021 года.