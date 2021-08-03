МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Организованные Пентагоном неназванные военные игры продемонстрировали две уязвимости США в случае войны с Китаем или Россией. Такое мнение выразил американский журнал Popular Mechanics. Zoom заплатит за нарушение конфиденциальности в США

В публикации написано, что "американские вооруженные силы, как и многие другие вооруженные силы, имеют тенденцию концентрировать корабли, самолеты и наземные силы", а это "позволяет военным наращивать огневую мощь, действовать более эффективно и легче пополнять запасы боеприпасов в полевых условиях". Однако, как подчеркивает издание, "проблема с концентрацией силы в том, что врагу легче найти и убить вас".

Помимо этого, журнал считает, что "информационное превосходство американских вооруженных сил больше не гарантировано и, вероятно, окажется под вопросом в будущем конфликте".

Таким образом в Popular Mechanics прокомментировали заявление американского генерала Джона Хайтена, согласно которому США должны ускорить модернизацию вооруженных сил, поскольку они проиграли в "условной" войне с Китаем.