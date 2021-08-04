МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Новые технологии в энергетике — это революция, которая сформирует новую мировую элиту XXI и XXII веков, считает спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Что же касается конкретно России, то для нее энергопереход может стать и "уникальным ударом", и новой возможностью. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Чубайса с предложением собрать конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы. Чубайс назвал регион, в котором "родится будущее России"

В нем он утверждает, что "новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к глобальной страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, вероятно, XXII веков". По мнению Чубайса, российскую экономику может ожидать "уникальный" удар в связи с новой технологической революцией в мире, но все же она же может открыть перед страной и новые возможности.

"В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются", — говорится в письме.

Чубайс считает, что мировая экономика вступила в период технологической революции, "сопоставимой только с процессами конца XVIII — начала XIX веков". "Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом", — подчеркнул он.

Он считает, что новая промышленная революция "не сильно отличается от предшественницы — промышленной революции XVIII-XIX веков". Отличий нет "ни масштабами охвата мировой экономики, ни степенью радикальности". Зато она отличается "в скорости — она займет всего около 30-50 лет", отметил Чубайс.