МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Россия и Китай должны донести до США, что Вашингтону не стоит больше вмешиваться в дела других стран — Москва и Пекин сами смогут бороться с хаосом, который устроили во всем мире Соединенные Штаты. Об этом написало издание Global Times в преддверии совместных китайско-российских учений. СМИ: Saudi Aramco повысила сентябрьские цены на нефть для Азии и США

Автор статьи подчеркнул, что именно США создали хаос в Афганистане из-за вывода войск, а также устраивают массу проблем вокруг Китая и России. Кроме того, американская сторона может попытаться вбить клин в Центральной Азии. Это "будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплоченности ШОС", утверждают в Global Times.

О деталях предстоящих учений ранее рассказали в Минобороны России. Учения пройдут на территории КНР, в Нинся-Хуэйском автономном районе. Среди их задач называют укрепление отношений между странами и "демонстрацию решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом".