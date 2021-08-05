МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Сахалинская область, Хабаровский край, Ленинградская область и Москва возглавили рейтинг открытости регионов России к "зеленому" курсу, составленный российским отделением Greenpeace. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рейтинг, составленный данной организацией. В целом он показывает степень включенности субъектов Федерации в климатическую повестку, активность их действий по снижению выбросов парниковых газов, а также готовность предоставлять соответствующую информацию общественности. В России началась подготовка к будущему с низким спросом на углеводороды

В основе исследования лежат данные, полученные Greenpeace из официальных ответов властей регионов на его запросы. Ключевые критерии, по которым оценивались регионы — это количество "зеленых" мер в области возобновляемой энергетики, развития общественного электротранспорта и сокращения образования отходов. Методика расчета рейтинга также учитывает такие факторы, как число прорывных и "ложных" решений, а также стремление к сотрудничеству с Greenpeace.

На последнем месте рейтинга открытости к "зеленому" курсу оказались Республика Адыгея, Воронежская и Тверская области. Они не ответили на запросы Greenpeace и не предоставили информацию о мерах по снижению выбросов. В числе аутсайдеров также Амурская и Ростовская область — по оценке организации, регионы не включены в климатическую повестку.

Представители Greenpeace также отметили, что к числу "зеленых" мер часть регионов отнесли те, которые, по оценке этой организации, являются "ложными". В докладе указывается, что к наиболее массовым "ложным" решениям авторы причислили газификацию транспорта, электроэнергетики и теплового хозяйства, сжигание твердых коммунальных отходов и использование бумажных пакетов как альтернативы пластиковым. "Мы исходим из анализа технологий и говорим про те, которые приносят наименьший вред природе и не будут временной мерой", — отметила координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace, один из авторов доклада Полина Каркина. По ее мнению, нужно вкладываться в меры, которые позволят решить, а не сгладить проблему.