МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением индексов на фоне динамики на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы в основном растут после публикации статданных по Германии

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,3% — до 3466,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2447,04 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,8% — до 26204,69 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,13% — до 3276,13 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,52% — до 27728,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,11%, до 7511,1 пункта.

Трейдеры в Азии в четверг обратили внимание, что биржевые индексы США закрылись в основном снижением на статистике по рынку труда, которая оказалась значительно хуже прогнозов.

При этом поддержку биржам Японии оказали данные корпоративной отчетности местных компаний и ослабление курса иены по отношению к доллару, которое благоприятно для экспортеров страны. Так, курс доллара к иене растет в четверг до 109,69 иены с уровня прошлого закрытия в 109,47 иены. Акции японского производителя потребительской электроники Sony Corporation выросли в цене на 2,6% после того, как компании сообщила о росте чистой прибыли за первый квартал 2021-2022 финансового года (с 1 апреля по 30 июня 2021 года) на 9,4%.

"Отмечался рост стоимости акции отдельных компаний, которые опубликовали хорошую отчетность", — сказал агентству Франс Пресс старший стратег Daiwa Securities Мицухиро Сибата (Mitsuhiro Shibata).