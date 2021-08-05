МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.

Он также сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Выкуп гособлигаций составляет 875 миллиардов фунтов стерлингов, объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов фунтов.

Решения регулятора полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.