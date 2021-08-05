Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%
Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1% и выкуп активов на 895 миллиардов фунтов
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.
Он также сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Выкуп гособлигаций составляет 875 миллиардов фунтов стерлингов, объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов фунтов.
Решения регулятора полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.
https://1prime.ru/News/20210805/834381368.html
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