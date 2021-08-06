МОСКВА, 6 авг — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг немного снизились на фоне подъема доходности гособлигаций США с февральских минимумов. Золото дешевеет на комментариях вице-председателя ФРС США

Декабрьские контракты на золото на COMEX закрылись с понижением на 5,60 доллара США, или на 0,3%, по 1808,90 доллара за тройскую унцию, после роста менее чем на 0,1% в среду.

Рост доходности американских долговых бумаг может снижать привлекательность золота для инвесторов, поскольку вложения в драгоценный металл не приносят процентного дохода.

Кроме того, основные фондовые индексы США в четверг демонстрировали подъем, торгуясь на рекордных максимумах или около них, что указывает на более низкий спрос на активы-убежища, такие как золото или облигации.

Товарно-сырьевые аналитики обращают внимание на корреляцию золота с долларом США, которая, вероятно, в последнее время была одним из главных факторов влияния на рынке. На момент написания статьи в четверг индекс доллара ICE снизился на 0,1% и за истекший период текущей недели колебался между отсутствием изменений или небольшим ростом. Финансист объяснил, почему биткоин проиграет золоту

"Обратная связь золота с долларом США по-прежнему определяет динамику этого драгоценного металла. В начале (нью-йоркской) сессии четверга ….золото (чуть дорожало и) демонстрировало почти (диаметрально) противоположное отображение того, что происходило с долларом", – сообщает Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

Ослабление доллара может делать драгоценные металлы, торгующиеся за американскую валюту, более привлекательными в цене для держателей других валют.

Определенную поддержку доллару оказали заявления вице-председателя ФРС Ричарда Клариды. Он отметил, что центральный банк в скором времени может рассмотреть возможность начала сворачивания покупок облигаций. Кроме того, восстановление экономики от последствий пандемии может позволить повысить процентные ставки в конце 2022 или начале 2023 года, намекнул Кларида.

В четверг вышли данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США. На отчетной недели число первичных заявок составило 385 000, что соответствовало консенсус-прогнозу аналитиков.

Евангелиста говорит, что данные по занятости в США, которые выйдут в пятницу, могут оказать поддержку ценам на золото, если они окажутся хуже прогноза экономистов. В среднем экономисты ожидают роста числа рабочих мест на 845 000. Если показатели будут выше прогнозных, цены на золото испытают давление, тогда как доллар укрепится.

"Если рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства будет соответствовать консенсус-прогнозу …или превысит его, опасения относительно рынка труда США, на которых фокусировала внимание ФРС США, могут начать слабеть, а доллар получит дополнительную поддержку, тогда как цены на золото пойдут вниз", — рассуждает аналитик ActivTrades.

Сентябрьские фьючерсы на серебро на COMEX упали в цене на 16,9 цента, или на 0,7%, до 25,292 доллара за унцию. В среду они снизились на 0,5%.

Сентябрьские фьючерсы на медь выросли на 1,55 цента, или 0,4%, до 4,34880 доллара за фунт.

Октябрьские фьючерсы на платину упали на 15,60 доллара, или 1,5%, достигнув 1005,70 доллара за унцию. Сентябрьские фьючерсы на палладий закрылись с повышением на 3,40 доллара, или 0,1%, по 2655,10 доллара за унцию.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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