МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Столицу России нужно перенести в Сибирь, кроме того, здесь следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек. Об этом сообщается на сайте военного ведомства со ссылкой на выступление министра обороны России Сергея Шойгу во время встречи с научной общественностью Сибирского отделения РАН. Шойгу прокомментировал успехи программы импортозамещения

Министр уточнил, что нужно "не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". По словам министра, в Сибири надо построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300-500 тысяч человек.

Шойгу также выразил сожаление, что в современной России нельзя реализовать такие крупные советские проекты, как строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. "Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки", — отметил министр.

Напомним, что он и раньше выступал с идеей перенести столицу в Сибирь. В 2012 году Шойгу предлагал таким образом бороться с перетоком населения в столичный регион. Владимир Путин в июне 2021 года на "прямой линии" говорил, что перенос правительства в Сибирь не решит проблем региона, однако допускал, что часть федеральных ведомств и офисы крупных компаний можно было бы перенести туда из Москвы.