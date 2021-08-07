МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. После назначения фигурантам дела Baring Vostok наказания в виде условных сроков, юристы рассказали "Известиям" о своем отношении к данному вердикту суда. Эксперт рассказал, как повысить доход на бирже без лишних вложений

Кроме Калви в растрате 2,5 миллиарда рублей обвинялись шесть человек, имевших отношение к банку "Восточный" и Baring Vostok. Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела 6 июля. качестве смягчающего обстоятельства судья учла возмещение вреда банку "Восточный".

Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов рассказал изданию, что лишение свободы на срок 5,5 лет условно в отношении Калви было ожидаемо среди специалистов.

Было подтверждено, что американский предприниматель совершил действия, содержащие умысел и мотив, полагает правозащитник.

"Наказание по части 4 статьи 160 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы, так как преступление довольно тяжкое. Условный срок может быть вынесен при назначении наказания до восьми лет лишения свободы. Но это бывает крайне редко. Как правило, условная мера назначается при рассмотрении дел в особом порядке, признании вины, возмещении ущерба", — прокомментировал Александр Иноядов. Солдаты удачи. Кто на самом деле выигрывает в азартные игры

Приговор по делу Baring Vostok не несет негативных последствий для инвестклимата в России, заявил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Он добавил, что дело Майкла Калви создаст прецедент, так как был вызван широкий резонанс. Кроме этого, многие зарубежные предприниматели выразили поддержку американскому инвестору.