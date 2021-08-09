МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило проект концепции развития водородной энергетики, который планируется реализовать в несколько этапов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Водородная бомба". Как Россия переживет революцию в энергетике

"Правительство подготовило проект Концепции развития водородной энергетики. Она определяет цели, стратегические инициативы и ключевые меры по созданию этой отрасли в стране. Планируется реализовать ее в несколько этапов: первый рассчитан на ближайшие 3,5 года", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, первый этап предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.

На следующих этапах, по словам главы правительства, планируется создать крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики: от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.

"Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств. А также создание высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий", — добавил Мишустин.