МИНСК, 9 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления Евросоюза и, в частности, Литвы о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений через свои морские порты, заявил, что Минск перенаправит этот объем в порты Мурманска. В Белоруссии недовольны обилием товаров из стран, наложивших санкции

"Сейчас хотят попасть (выстрелить себе – ред.) в голову: закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Слушайте, мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим, это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай, это наш основной рынок, и в Индию. Пожалуйста, стреляйте в голову. Выход: пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне", — сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.

Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.